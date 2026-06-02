Стала известна зарплата тренера Квартальнова в «Локомотиве»

«Локомотив» будет платить Квартальнову около 80 млн рублей за сезон. Фишер хотел около 160 млн рублей в год («Бизнес Online»)

Стала известна зарплата Дмитрия Квартальнова в «Локомотиве». Вчера ярославский клуб объявил о соглашении с тренером.

По информации «Бизнес Online», специалист будет получать примерно 80 млн рублей за сезон.

Отмечается, что «Локомотив» также вел переговоры с Патриком Фишером – экс-главным тренером сборной Швейцарии. От его кандидатуры отказались из-за высоких запросов – он хотел зарабатывать около 160 млн рублей в год.

Квартальнов уже тренировал «Локомотив» с 2017 по 2019 год.

