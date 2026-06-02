«Сибирь» подписала договор с экс-защитником «Автомобилиста»

«Сибирь» объявила о подписании контракта с 32-летним Максимом Осиповым на год.

Ранее защитник покинул «Автомобилист», за который выступал три сезона. В минувшей регулярке FONBET КХЛ на его счету 51 игра и 14 (3+11) очков при полезности «плюс 19». В плей-офф – 0+2 за 6 матчей.

«Всего на счету Осипова 701 матч в КХЛ за «Торпедо», «Салават Юлаев», «Локомотив», «Автомобилист», 44 заброшенные шайбы и 100 результативных передач.

Желаем Максиму хорошей игры за «Сибирь»!» – сказано в сообщении клуба.