СКА расстался с двукратным обладателем Кубка Стэнли

СКА по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Скоттом Уилсоном, сообщает официальный сайт КХЛ.Уилсон пополнил состав СКА 25 января 2026 года в результате обмена с новосибирской «Сибирью» (в обратном направлении отправился нападающий Андрей Локтионов).

Уилсон является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2016, 2017) в составе клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз». Помимо «Питтсбурга», играл за «Детройт Ред Уингз» и «Баффало Сейбрз», проведя в лиге суммарно 216 матчей.Форвард переехал в Россию в 2022 году. До перехода в СКА успел поиграть за подмосковный «Витязь», магнитогорский «Металлург», уфимский «Салават Юлаев» и «Сибирь».

В минувшем сезоне легионер провел 20 матчей за СКА в регулярке (коэф. полезности +20), в плей-офф - 4 игры (-1).