«Амур» и «Сочи» обменялись хоккеистами

В результате обмена с «Сочи» состав «Амура» пополнит Василий Мачулин, а на побережье Чёрного моря отправляются нападающий Кирилл Слепец и вратарь Дамир Шаймарданов.

Мачулин является обладателем Кубка Харламова в составе МХК «Динамо» Москва. Затем в его карьере была игра за одноимённую команду из Санкт-Петербурга в ВХЛ. Дебют Василия в Континентальной хоккейной лиге состоялся в 2022 году. За четыре сезона в системе «Сочи» он стал лидером обороны. Перспективный молодой защитник был одним из лучших по показателю полезности, количеству голевых передач и проведённых минут в большинстве. За это время он набрал 43 очка (9+34).

27-летний Слепец в КХЛ провёл 247 матчей и набрал 69 (31+38) очков. 24-летний Шаймарданов провёл в КХЛ 28 матчей, в которых одержал пять побед с 91,4 % отражённых бросков.