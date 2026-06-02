Стала известна зарплата хоккеиста Барака по контракту с ЦСКА

ЦСКА заплатит Бараку 120 млн рублей за 2 года по новому контракту (Михаил Зислис)
Стала известна зарплата Дерека Барака по контракту с ЦСКА. 31-летний форвард ранее подписал соглашение с клубом на два года.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Барак будет получать 60 млн рублей за сезон.
В минувшем сезоне на счету нападающего 40 (21+19) очков в 62 матчах за «Металлург» при 14:23 в среднем на льду.
В плей-офф у него 6 (2+4) результативных действий в 15 играх при полезности «плюс 5».
