Третьяк назвал главного спортсмена России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает Александра Овечкина главным спортсменом России.

– Вам как вратарю понравилось, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов выиграл Лигу чемпионов второй раз подряд?

– Если честно, я не смотрел его финал против «Арсенала». Но можно его поздравить. Сафонов – молодец, один из лучших наших вратарей. Выступает на таком уровне.

С удовольствием скажу хорошие слова Матвею. Я сам начинал свой путь вратарем в ЦСКА. Но мне больше понравился хоккей, а не футбол.

– Уже начали говорить, что Сафонов – главный спортсмен России, он обходит Александра Овечкина.

– Я полагаю, что он не обгонит Овечкина. Александр уже много лет занимает первые места во всех рейтингах, недавно он побил вечный рекорд НХЛ, который принадлежал Уэйну Гретцки.

Да и в плане достижений в свитере сборной Овечкин на много шагов впереди. Трехкратный чемпион мира, хоккеист, который повторил мой рекорд по игре на разных мировых первенствах в свитере национальной команды.

Думаю, Сафонову есть куда стремиться. У него все впереди, – сказал Третьяк.

40-летний Овечкин провел последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Летом он примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

Александру принадлежит рекорд лиги по голам в регулярных чемпионатах – 929. По шайбам с учетом плей-офф лидирует Гретцки – 1016 против 1006 у россиянина.