«Автомобилист» интересуется нападающим «Ак Барса»

«Автомобилист» интересуется Барабановым. Форвард «Ак Барса» набрал 67 очков в 84 матчах сезона КХЛ с учетом плей-офф (Артур Хайруллин)
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Автомобилист» заинтересован в подписании контракта с Александром Барабановым.
В минувшем сезоне 31-летний форвард провел 64 матча за «Ак Барс» в регулярном чемпионате и набрал 51 (21+30) очко. В плей-офф на его счету 16 (6+10) результативных действий за 20 игр.
Ранее сообщалось, что Барабановым интересуются СКА и «Шанхай».
