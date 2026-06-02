«Амур» расторг контракт с нападающим Гальченюком

«Амур» объявил о расторжении контракта с Алексом Гальченюком по соглашению сторон.

«Нападающий провел 111 игр в составе «Амура», набрал 68 (33+35) очков при общем показателе полезности «минус 21». Мы благодарим Алекса за работу, крутые голы, участие в благотворительных проектах и внимание к хабаровским болельщикам! Успехов в продолжении карьеры и до новых встреч!» – сказано в сообщении клуба.

В минувшем сезоне 32-летний форвард провел 52 матча и набрал 29 (13+16) очков при полезности «плюс 2».