«Амур» подписал контракт с экс-нападающим «Нефтехимика»

«Амур» подписал контракт с нападающим Александром Дергачёвым, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

В КХЛ Дергачёв поиграл за СКА, московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и омский «Авангард». В составе петербургских армейцев габаритный нападающий добился главных успехов в клубной карьере, став в 2017 году чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Суммарно в лиге на его счету более 450 матчей.

Также в активе хоккеиста есть серебряные медали молодёжных чемпионатов мира 2015 и 2016 годов. Предыдущие сезоны Александр провёл в нижнекамском «Нефтехимике». В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024 он обновил личный рекорд результативности, набрав 34 (18+16) очка в 66 матчах.