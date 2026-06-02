Американец из «Трактора» пополнил состав «Барыса»

«Барыс» заключил однолетний контракт с защитником Логаном Дэем. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

31-летний Дэй пополнил состав «Трактора» по ходу сезона-2024/2025 и стал с командой серебряным призёром чемпионата КХЛ. Всего за челябинский клуб Логан провёл 113 матчей и набрал 34 (4+30) очка при показателе полезности «+25».

Напомним, «Барыс» в регулярке сезона-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 54 очка.

Ранее казахстанский клуб рассказал, какие игроки покинут команду, а каким было сделано квалификационное предложение.