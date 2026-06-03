Фетисов призвал российских хоккеистов к бойкоту Матча всех звезд НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов призвал российских игроков к бойкоту Матча всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в новом формате. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению бывшего хоккеиста, его соотечественники должны отстаивать свои права.

«Я бы возмутился, с какой стати все будут играть под своим флагом, а мы — как остальной мир», — заявил Фетисов.

Ранее НХЛ объявила об изменении формата Матча всех звезд. Со следующего сезона в мероприятии примут участие команды, составленные из игроков Канады, США, Финляндии, Швеции и остального мира, в которую могут попасть россияне вместе с белорусами, чехами, словаками, немцами и другими.

Каждая команда сыграет четыре пятиминутных матча, а две лучшие сразятся в 10-минутном финальном матче, победитель которого получит приз в размере 2 миллионов долларов.