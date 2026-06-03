Барбашев догнал Овечкина по голам в финалах Кубка Стэнли

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев отметился заброшенной шайбой в первом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Каролины» и вошёл в число лучших российских снайперов в истории решающих серий НХЛ.

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Гол Барбашева помог клубу из Лас-Вегаса начать финальную серию с победы со счётом 5:4. Эта шайба стала для форварда третьей за карьеру в матчах финала Кубка Стэнли. По данным пресс-службы НХЛ, по этому показателю он сравнялся с Александром Овечкиным, Павлом Буре и Игорем Ларионовым, на счету которых также по три гола в финальных сериях.

Среди российских хоккеистов больше забрасывали только Сергей Фёдоров и Евгений Малкин — оба отличились по восемь раз. Абсолютный рекорд НХЛ принадлежит легендарному канадскому форварду Морису Ришару, который за карьеру забросил 34 шайбы в финалах Кубка Стэнли.