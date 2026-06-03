Журова оценила возможность допуска российских хоккеистов

Международная федерация хоккея (IIHF) может опереться на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и практику по допуску российских спортсменов при рассмотрении вопроса возвращения отечественных хоккеистов. Такое мнение ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Как ранее сообщал ТАСС, дисциплинарный орган IIHF аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/27. В Федерации хоккея России пояснили, что это не означает моментального возвращения отечественных команд на турниры. Теперь IIHF должна собрать руководящий орган и вновь обсудить этот вопрос.

"Не факт, что теперь однозначно хоккеистов вернут, - сказала Журова. - Там все-таки будет голосование в совете. Но они могут посмотреть на рекомендации МОК, которые также могут обновиться к тому моменту. Могут посмотреть и на практику допуска наших спортсменов в командах, которые уже выступают. Поэтому тут могут быть варианты".

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.