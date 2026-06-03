Овечкин: я помню, какую страну представляю

На торжественная церемонии V Национальной премии интернет-контента хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин получил премию в номинации «Мир должен знать». После вручения премии Овечкин заявил, что всегда помнит, какую страну он представляет, передает Life.ru.

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«В какой бы точке планеты я ни находился, я всегда помню, какую страну я представляю. Россия — лучшая. Мы чемпионы», — сказал Овечкин.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.