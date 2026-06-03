Журова: Россия и США планируют провести хоккейный матч

В июле этого года Россия и США планируют провести товарищеский хоккейный матч между командами Торгово-промышленной палаты РФ и Американской торговой палаты. Об этом ТАСС в кулуарах ПМЭФ рассказала первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Я знаю, что планируется, обсуждается сейчас хоккейный матч <...> такой вот дружественный», — отметила депутат.

По ее словам, что хоккейный матч мог бы стать поводом для визита американских конгрессменов в Россию, который ранее обсуждался на встрече парламентариев двух стран в США.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.