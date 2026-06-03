«Ак Барс» объявил об уходе нападающего

«Ак Барс» об уходе Сафонова: «Благодарим за игру, самоотдачу, голы и активное участие в жизни клуба за пределами льда! Желаем удачи и новых побед!»
«Ак Барс» объявил об уходе форварда Ильи Сафонова.
Ранее стало известно, что игрок подписал контракт с «Ванкувером» на год.
«Илья Сафонов покидает «Ак Барс» – нападающий продолжит карьеру вне КХЛ, права на игрока закреплены за клубом. Благодарим за игру, самоотдачу, голы и активное участие в жизни клуба за пределами льда! Желаем удачи и новых побед!» – говорится в сообщении клуба.
«Ак Барс» об уходе Сафонова: «Благодарим за игру, самоотдачу, голы и активное участие в жизни клуба за пределами льда! Желаем удачи и новых побед!»
«Оклахома» может обменять Айзейю Джо и Аарона Уиггинса
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«Ак Барс» об уходе Сафонова: «Благодарим за игру, самоотдачу, голы и активное участие в жизни клуба за пределами льда! Желаем удачи и новых побед!»
«Оклахома» может обменять Айзейю Джо и Аарона Уиггинса
Тедеев о Дзюбе: «Артем усилит любую команду, особенно ментально. «Спартаку» нужно прежде всего ментально стать сильнее. Это делается только через личностей»