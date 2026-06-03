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«Ак Барс» об уходе Сафонова: «Благодарим за игру, самоотдачу, голы и активное участие в жизни клуба за пределами льда! Желаем удачи и новых побед!»

Sports.ru

«Ак Барс» объявил об уходе форварда Ильи Сафонова.

«Ак Барс» объявил об уходе нападающего
© Sports.ru

Ранее стало известно, что игрок подписал контракт с «Ванкувером» на год.

«Илья Сафонов покидает «Ак Барс» – нападающий продолжит карьеру вне КХЛ, права на игрока закреплены за клубом. Благодарим за игру, самоотдачу, голы и активное участие в жизни клуба за пределами льда! Желаем удачи и новых побед!» – говорится в сообщении клуба.
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