Сборная России по хоккею может провести матч в Дубае

Первый вице‑президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг в кулуарах ПМЭФ допустил проведение товарищеского матча сборной России в Дубае.

© КХЛ

Российская команда с 2022 года отстранена от международных соревнований. Федерация хоккея России 28 мая сообщила, что дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона‑2026/27, но это не означает моментального возвращения российских команд на турниры.

— Есть ли в планах, чтобы сборная России по хоккею провела матч в Дубае?

— Это всё возможно, чтобы провести там товарищеский матч. Начнем с юниорских турниров. Привезем туда нашу академию «Красная Машина». Хотим сыграть с канадцами и американцами. Именно в Дубае показать высокий уровень российской программы.

Я уверен, что наши дети создадут серьезную конкуренцию в любом возрасте канадским ребятам. Мы с ними на связи, смотрим их тренировки. И видим, что российские хоккеисты могут успешно с ними играть. И если они будут их побеждать в возрасте 10–12 лет и дальше, то конечно, они победят их и на взрослом уровне. Эту работу надо вести с самого нуля. Мы должны побеждать канадцев с четырех лет. А это индивидуальное развитие каждого хоккеиста, которому мы должны дать много льда. Мы дадим им больше и лучше, чем дают в Канаде, — передает слова Ротенберга корреспондент «Матч ТВ».

Петербургский международный экономический форум проходит 3–6 июня 2026 года в Санкт‑Петербурге. «Газпром‑Медиа Холдинг» в пятый раз выступит генеральным медиапартнером форума.