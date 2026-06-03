Ротенберг заявил о деградации ЧМ по хоккею

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг в кулуарах ПМЭФ заявил, что в мировом хоккее продолжается деградация из‑за отстранения российских команд.

Сборная России с 2022 года отстранена от международных соревнований. Федерация хоккея России 28 мая сообщила, что дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона‑2026/27, но это не означает моментального возвращения российских команд на турниры.

Чемпионат мира‑2026 проходил в Швейцарии, победителем турнира стала сборная Финляндии.

— Какое впечатление осталось у вас от чемпионата мира, который завершился в Швейцарии?

— Идет полная деградация с точки зрения спортивного и экономического развития. России нет — спонсоры уходят. Это же слоеный пирог по доходам. Да, наши конкуренты зарабатывают какие‑то деньги на чемпионате мира. Но это крохи. Если бы они были умными, то подумали бы о том, что такое economies of scale — экономика масштаба. Это намного интереснее, чем когда они сейчас хотят урвать себе копейку в этой ситуации. Ведь когда Россия вернется, то и они больше заработают. И мы все заработаем. Потому что в плане рейтинга мы — номер один наравне с Канадой.

Надо думать о том, что заработаем мы все — с точки зрения экономики. И спортивную конкуренцию это поднимет. Всем будет интереснее. Мы новаторы, несем что‑то новое в хоккей. За нами интересно следить, на нас придут зрители. Телевизионные рейтинги будут самые высокие. И весь хоккей с Россией пойдет наверх. Нам всем нужна экономика масштаба, — сказал Ротенберг «Матч ТВ».

Петербургский международный экономический форум проходит 3–6 июня 2026 года в Санкт‑Петербурге. «Газпром‑Медиа Холдинг» в пятый раз выступает генеральным медиапартнером форума.