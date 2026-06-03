«Сибирь» обменялась хоккеистами с «Сочи»

Хоккейный клуб «Сибирь» произвёл обмен с хоккейным клубом «Сочи», в результате которого новосибирскую команду пополнил 26-летний нападающий Сергей Попов, а в обратном направлении последовал 26-летний защитник Тимур Ахияров. Срок соглашения с Поповым — до 31 мая 2027 года.

Сергей Попов — уроженец подмосковного Королёва, выступал в OHL за «Кингстон Фронтенакс», «Лондон Найтс», «Оуэн-Саунд Аттак». Также играл за финский клуб «Пелиитат» во второй лиге Финляндии.

Прошлый сезон провёл в «Сочи», сыграл 66 матчей, забросил 11 шайб и отдал 16 передач. Всего в КХЛ на счету игрока 240 матчей (все — за «Сочи), 45 шайб и 41 передача.

Тимур Ахияров провёл за «Сибирь» шесть сезонов: 245 матчей, забросил 13 шайб и отдал 17 передач.