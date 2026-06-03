$72.5684.61

«Адмирал» подписал контракты с Лучевниковым и Точилкиным

Sports.ru

«Адмирал» заключил контракты с защитником Константином Лучевниковым и нападающим Александром Точилкиным.

«Адмирал» заключил контракты с защитником и нападающим
© Sports.ru

Одностороннее соглашение с Лучевниковым рассчитано до конца сезона-2027/28.

Трехлетний контракт с Точилкиным носит двусторонний характер.

В прошедшем сезоне FONBET Чемпионата КХЛ Лучевников набрал 5 (0+5) очков в 34 матчах за «Ак Барс».

Точилкин в прошлом сезоне выступал за «Динамо-Алтай» и «Тамбов», сыграл 48 матчей и набрал 24 очка (8+16).

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости