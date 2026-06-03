«Адмирал» заключил контракты с защитником и нападающим

«Адмирал» подписал контракты с Лучевниковым и Точилкиным
«Адмирал» заключил контракты с защитником Константином Лучевниковым и нападающим Александром Точилкиным.
Одностороннее соглашение с Лучевниковым рассчитано до конца сезона-2027/28.
Трехлетний контракт с Точилкиным носит двусторонний характер.
В прошедшем сезоне FONBET Чемпионата КХЛ Лучевников набрал 5 (0+5) очков в 34 матчах за «Ак Барс».
Точилкин в прошлом сезоне выступал за «Динамо-Алтай» и «Тамбов», сыграл 48 матчей и набрал 24 очка (8+16).
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Месси получил Премию принцессы Астурийской в спорте по итогам 2026 года: «Лионель заслужил всеобщее уважение своим образцовым поведением, скромностью и преданностью команде»
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