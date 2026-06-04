Выяснилось, продолжит ли нападающий Бурдасов карьеру в КХЛ

Бурдасов заинтересован в продолжении карьеры в КХЛ, но пока не получал предложений от клубов лиги — агент
Нападающий Антон Бурдасов хочет продолжить карьеру в одном из клубов КХЛ, однако пока сторона игрока не получала соответствующих предложений, заявил «Матч ТВ» агент хоккеиста Шуми Бабаев.
34‑летний Бурдасов в сезоне‑2025/26 провел 16 матчей в составе «Лады», отметившись в них тремя шайбами и двумя результативными передачами.
— Действительно ли Бурдасов до сих пор не завершил карьеру хоккеиста и находится в поисках клуба?
— Да, пока занимаемся, ищем варианты, а Антон готовится.
— Предложений из КХЛ пока не было?
— Нет пока.
— Европу не рассматриваете?
— Нет, конечно. Ему нужно проводить время с семьей тогда и сына растить, — сказал Бабаев «Матч ТВ».
Бурдасов заинтересован в продолжении карьеры в КХЛ, но пока не получал предложений от клубов лиги — агент
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