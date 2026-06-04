Выяснилось, продолжит ли нападающий Бурдасов карьеру в КХЛ

Нападающий Антон Бурдасов хочет продолжить карьеру в одном из клубов КХЛ, однако пока сторона игрока не получала соответствующих предложений, заявил «Матч ТВ» агент хоккеиста Шуми Бабаев.

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34‑летний Бурдасов в сезоне‑2025/26 провел 16 матчей в составе «Лады», отметившись в них тремя шайбами и двумя результативными передачами.

— Действительно ли Бурдасов до сих пор не завершил карьеру хоккеиста и находится в поисках клуба?

— Да, пока занимаемся, ищем варианты, а Антон готовится.

— Предложений из КХЛ пока не было?

— Нет пока.

— Европу не рассматриваете?

— Нет, конечно. Ему нужно проводить время с семьей тогда и сына растить, — сказал Бабаев «Матч ТВ».