Фетисов высказался о новом формате Матча звезд НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о новом формате проведения Матча звезд НХЛ.

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В Матче звезд-2027 примут участие пять команд, которые будут соревноваться в круговом турнире 3 на 3: Канада, Финляндия, Швеция, США и сборная «Остального мира», состоящая из игроков из других стран.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что российские игроки лиги смогут принять участие в турнире в составе команды «Остальной мир».

– Как вы относитесь к этой реформе?

– То есть российских хоккеистов определили в сборную «третьего мира»? Я бы не играл в таком случае, если бы от меня зависело решение. Просто не поехал бы на такой Матч звезд.

С чего вдруг? Почему остальной мир? Если канадцы и американцы выступают под своими флагами, почему мы должны выступать с непонятными условиями? И зачем это нужно НХЛ? Не могу понять.

– Они моделируют Кубок мира-2028, куда может быть допущена Россия. Но Билл Дэйли сказал, что Финляндия, Швеция, Чехия вроде бы не собираются бойкотировать турнир в случае допуска россиян…

– Бойкот… Смешные какие-то заявления, ни на что не влияющие.

– Латвийцы будут бойкотировать матчи со сборной Беларуси на юниорском чемпионате мира…

– Да пусть бойкотируют. Получат техническое поражение, и все, – заявил Фетисов.