Фетисов высказался о новом формате Матча звезд НХЛ

Фетисов о Матче звезд НХЛ: «Россиян определили в сборную «третьего мира»? Я не поехал бы. Канада и США выступают под своими флагами, почему мы должны играть с непонятными условиями?»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о новом формате проведения Матча звезд НХЛ.
В Матче звезд-2027 примут участие пять команд, которые будут соревноваться в круговом турнире 3 на 3: Канада, Финляндия, Швеция, США и сборная «Остального мира», состоящая из игроков из других стран.
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что российские игроки лиги смогут принять участие в турнире в составе команды «Остальной мир».
– Как вы относитесь к этой реформе?
– То есть российских хоккеистов определили в сборную «третьего мира»? Я бы не играл в таком случае, если бы от меня зависело решение. Просто не поехал бы на такой Матч звезд.
С чего вдруг? Почему остальной мир? Если канадцы и американцы выступают под своими флагами, почему мы должны выступать с непонятными условиями? И зачем это нужно НХЛ? Не могу понять.
– Они моделируют Кубок мира-2028, куда может быть допущена Россия. Но Билл Дэйли сказал, что Финляндия, Швеция, Чехия вроде бы не собираются бойкотировать турнир в случае допуска россиян…
– Бойкот… Смешные какие-то заявления, ни на что не влияющие.
– Латвийцы будут бойкотировать матчи со сборной Беларуси на юниорском чемпионате мира…
– Да пусть бойкотируют. Получат техническое поражение, и все, – заявил Фетисов.
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Фетисов о Матче звезд НХЛ: «Россиян определили в сборную «третьего мира»? Я не поехал бы. Канада и США выступают под своими флагами, почему мы должны играть с непонятными условиями?»
Захарова о тенденции к допуску российских спортсменов: «Была попытка разрушить абсолютно все. Сейчас мы видим осознание»
Дмитрий Губерниев: «Если у Батракова есть возможность уехать в «ПСЖ», а у Ильи Сафонова – в НХЛ, то надо ехать и заявлять о себе. Спортом надо заниматься там, где сильнейшие. Это аксиома»
Фетисов о Матче звезд НХЛ: «Россиян определили в сборную «третьего мира»? Я не поехал бы. Канада и США выступают под своими флагами, почему мы должны играть с непонятными условиями?»