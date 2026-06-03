Беттмэн рассказал о работе комиссионером НХЛ

Беттмэн о работе комиссионером НХЛ: «Мне 74 года, понимаю, что не могу заниматься этим вечно. Мы обсуждали, как может выглядеть план преемственности, но в ближайшее время ничего не произойдет»
Гэри Беттмэн высказался о своем будущем на посту комиссионера НХЛ.
2 июня ему исполнилось 74 года. Беттмэн является первым комиссионером в истории НХЛ, он занимает этот пост с 1993 года.
«В любой крупной организации генеральный директор, которым у нас является комиссионер, и совет директоров обязаны иметь план преемственности. Мне 74 года, и я понимаю, что не могу заниматься этим вечно. Мы обсуждали, как может выглядеть план преемственности, как минимум последние пару лет. Он не был полностью реализован, исполнительный комитет полностью поддерживает его, совет директоров был проинформирован о возможном направлении. Но помимо этого, ничего не произойдет в ближайшее время, и сообщения о моей отставке или завершении карьеры сильно преувеличены», – сказал Беттмэн.
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