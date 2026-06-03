Губерниев высказался о решении Сафонова продолжить карьеру в НХЛ

Дмитрий Губерниев: «Если у Батракова есть возможность уехать в «ПСЖ», а у Ильи Сафонова – в НХЛ, то надо ехать и заявлять о себе. Спортом надо заниматься там, где сильнейшие. Это аксиома»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении хоккеиста Ильи Сафонова продолжить карьеру в НХЛ.
Сегодня «Ванкувер» объявил о подписании однолетнего контракта с форвардом.
– Илья молодец, что уехал в «Ванкувер», значит, чувствует в себе силы. Вот недавно на эфир «Матч ТВ» приходил Егор Сурин, он через год отправится в «Нэшвилл». Наш хоккей хорош, но играть надо там, где сильнейшие.
Если у Алексея Батракова есть возможность уехать в «ПСЖ», а у Сафонова – в НХЛ, то надо ехать и заявлять о себе. Спортом надо заниматься там, где сильнейшие. Это аксиома.
– Сафонов активно занимался треш-током в плей-офф КХЛ. Как думаете, стоит ли Илье делать подобные вещи в НХЛ?
– Для этого ему сперва нужно выучить английский язык. Если он будет играть, как Александр Овечкин, умноженный на Кирилла Капризова, тогда ему все простят. Но что-то мне подсказывает, что это будет сложновато, – сказал Губерниев.
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Дмитрий Губерниев: «Если у Батракова есть возможность уехать в «ПСЖ», а у Ильи Сафонова – в НХЛ, то надо ехать и заявлять о себе. Спортом надо заниматься там, где сильнейшие. Это аксиома»
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Захарова о тенденции к допуску российских спортсменов: «Была попытка разрушить абсолютно все. Сейчас мы видим осознание»
Дмитрий Губерниев: «Если у Батракова есть возможность уехать в «ПСЖ», а у Ильи Сафонова – в НХЛ, то надо ехать и заявлять о себе. Спортом надо заниматься там, где сильнейшие. Это аксиома»
Фетисов о Матче звезд НХЛ: «Россиян определили в сборную «третьего мира»? Я не поехал бы. Канада и США выступают под своими флагами, почему мы должны играть с непонятными условиями?»