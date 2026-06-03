Губерниев высказался о решении Сафонова продолжить карьеру в НХЛ

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении хоккеиста Ильи Сафонова продолжить карьеру в НХЛ.

Сегодня «Ванкувер» объявил о подписании однолетнего контракта с форвардом.

– Илья молодец, что уехал в «Ванкувер», значит, чувствует в себе силы. Вот недавно на эфир «Матч ТВ» приходил Егор Сурин, он через год отправится в «Нэшвилл». Наш хоккей хорош, но играть надо там, где сильнейшие.

Если у Алексея Батракова есть возможность уехать в «ПСЖ», а у Сафонова – в НХЛ, то надо ехать и заявлять о себе. Спортом надо заниматься там, где сильнейшие. Это аксиома.

– Сафонов активно занимался треш-током в плей-офф КХЛ. Как думаете, стоит ли Илье делать подобные вещи в НХЛ?

– Для этого ему сперва нужно выучить английский язык. Если он будет играть, как Александр Овечкин, умноженный на Кирилла Капризова, тогда ему все простят. Но что-то мне подсказывает, что это будет сложновато, – сказал Губерниев.