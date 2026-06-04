Стала известна зарплата нападающего Ремпала в «Салавате Юлаеве»

Ремпалу заплатят до 110 млн рублей за сезон в «Салавате». Оклад форварда – 70 млн, бонус за 1 очко – 20 млн (Михаил Зислис)
Стала известна зарплата Шелдона Ремпала в «Салавате Юлаеве». 30-летний форвард ранее продлил договор с клубом на год.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, оклад Ремпала составит 70 млн рублей.
Отмечается, что с учетом бонусов канадец может получить до 110 млн рублей. Самый легкий бонус – 20 млн рублей за одно набранное очко.
В прошедшем сезоне Ремпал набрал 46 (15+31) очков за 38 матчей в FONBET чемпионате КХЛ при полезности «плюс 9», в плей-офф – 3+5 в 10 играх при полезности «минус 5».
Ремпалу заплатят до 110 млн рублей за сезон в «Салавате». Оклад форварда – 70 млн, бонус за 1 очко – 20 млн (Михаил Зислис)
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