Латвия объявила бойкот матча с Белоруссией на хоккейном ЧМ

Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея (LFH) Роберт Плявайс заявил, что национальная сборная U18 не выйдет на матч против команды Белоруссии на юниорском чемпионате мира 2027 года, передает LSM.

«Латвийская федерация хоккея планирует участие в турнире, но не планирует проводить матчи против сборной Белоруссии», — сказал Плявайс.

28 мая IIHF допустила белорусские юниорские и женские сборные на чемпионаты мира в сезоне-2026/27.

Мужская сборная Белоруссии U18 попала в группу B предстоящего первенства вместе со Словакией, Чехией, Канадой и Финляндией. Латвийские юниоры сыграют в группе A с командами Швеции, США, Дании и Норвегии. Таким образом, встреча Латвии с Белоруссией в рамках группового этапа не запланирована.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.