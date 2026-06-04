Выяснилось, будет ли Овечкин участвовать в матче команд России и США

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александр Овечкин не примет участия в товарищеском матче между командами России и США. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Глеб Чистяков.

© Соцсети

Ранее глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи сообщил, что игра команд России и США пройдет 1 июля в Москве.

"Точно нет", - ответил Чистяков на вопрос, сыграет ли в этом матче Овечкин.

3 июня первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в кулуарах ПМЭФ рассказала, что Россия и США планируют провести в июле товарищеский хоккейный матч между командами Торгово-промышленной палаты РФ и Американской торговой палаты.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.