«Металлург» продлил контракт с вратарем

Магнитогорский клуб Фонбет - Континентальной лиги (КХЛ) продлил контракт с голкипером Александром Смолиным. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с игроком рассчитано на один сезон.

Смолину 22 года, он выступает за "Металлург" с 2024 года. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ вратарь провел за клуб 35 матчей при проценте отраженных бросков 91,5. В плей-офф он провел 10 игр при 93,3% отраженных бросков. Всего на счету Смолина 77 встреч в КХЛ, в которых он одержал 46 побед.

В прошедшем сезоне "Металлург" выиграл Кубок Континента и дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил в серии казанскому "Ак Барсу" (1-4).