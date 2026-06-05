Фетисов готов принять участие в матче торговых палат России и США

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли (один раз - как тренер) Вячеслав Фетисов изъявил желание сыграть в товарищеском хоккейном матче между командами торгово-промышленных палат России и США, если его пригласят. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее о том, что Фетисов, как и другие ветераны отечественного хоккея, могут принять участие в такой игре 1 июля, рассказал ТАСС председатель Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я готов принять участие в этом матче и считаю, что это громкая вывеска, участие в этом любительском хоккее легенд станет началом сближения. Чтобы потом уже дело дошло до профессионалов, игроков НХЛ. Инициатива хорошая, готов ее поддержать", - сказал Фетисов.

"Было бы здорово, если бы кто-то из американских ветеранов хоккея в этом матче сыграл. Надеюсь, что кто-то приедет. Мы тоже со своей стороны ведем переговоры с коллегами", - добавил он.

Ранее глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи сообщил, что игра команд России и США пройдет 1 июля в Москве. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в кулуарах ПМЭФ рассказала, что Россия и США планируют провести в июле товарищеский хоккейный матч между командами обеих торговых палат.