«Сочи» заключил контракты с двумя легионерами

ХК «Сочи» заключил однолетние контракты с защитником Колби Уильямсом, нападающим Спенсером Фу. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Минувший сезон Уильямс начал в ЦСКА, а продолжил в «Ладе». 31-летний канадец набрал 10 (2+8) очков в 50 матчах регулярного чемпионата. В КХЛ Уильямс также играл за «Адмирал». В 229 матчах Континентальной хоккейной лиги он набрал 51 (5+46) очко.

Фу в КХЛ выступал за «Куньлунь Ред Стар», а затем за «Шанхайских Драконов». В 330 играх Континентальной хоккейной лиги он набрал 160 (72+88) очков.

Ранее стало известно, что состав «Сочи» пополнил форвард Артур Гиздатуллин.