Нападающий заключил соглашение с «Северсталью»

«Северсталь» подписала контракт с нападающим Денисом Яном. Соглашение рассчитано на один год — до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба череповецкого клуба.

29-летний Ян — воспитанник московских хоккейных школ «Вымпел» и ЦСКА. Большую часть карьеры провёл в Северной Америке, где выступал в QMJHL и АХЛ. В 2015 году был выбран на драфте НХЛ клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» под общим 64-м номером.

На уровне КХЛ выступал за нижегородское «Торпедо» и уфимский «Салават Юлаев». За четыре сезона в лиге провёл 247 матчей и набрал 106 (60+46) результативных баллов. В составе «Салавата Юлаева» стал бронзовым призёром чемпионата КХЛ сезона-2024/2025.