КХЛ дала льготы хоккеистам для съёмок в рекламе

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что Континентальная хоккейная лига предоставила клубам льготы, позволяющие хоккеистам участвовать в рекламных проектах.

«Некоторых наших игроков хотели привлекать для рекламы различных компаний, но из-за потолка заработных плат это было сделать сложно. Клубы не всегда с этим соглашались. Сейчас мы дали клубам определённые льготы, чтобы те игроки, которых хотят видеть в рекламных кампаниях, могли в них участвовать. Это помогает популяризировать и сам вид спорта, и наших спортсменов», — цитирует Морозова ТАСС.

Со следующего сезона коммерческие контракты игроков из клубов КХЛ не будут учитываться в потолке зарплат. С сезона-2026/2027 потолок зарплат для каждого клуба лиги составит 950 млн рублей вместо 900 млн. 50 млн рублей, которые игроки могут заработать благодаря таким контрактам, в потолке не будут учитываться.