Капитан "Металлурга" перешел в СКА

Защитник магнитогорского "Металлурга" Алексей Маклюков перешел в петербургский СКА в результате обмена между хоккейными клубами. Об этом сообщает пресс-служба СКА.

В результате обмена в "Металлург" перешли вратарь Егор Заврагин и защитник Егор Зеленов.

Маклюкову 32 года, он выступал за "Металлург" с 2021 года, был капитаном команды. Ранее он играл за московское "Динамо" и казахстанский "Барыс". В составе "Металлурга" Маклюков стал обладателем Кубка Гагарина в 2024 году. В 2021 году в составе сборной Казахстана принял участие в чемпионате мира.