Нападающий Фу покинул «Шанхайских Драконов» после шести лет в клубе

Хоккеист Паркер Фу покинул «Шанхайских Драконов» после шести лет в клубе
Нападающий Паркер Фу прекратил сотрудничество с китайскими «Шанхайскими Драконами», сообщает пресс‑служба хоккейного клуба.
Фу выступал за китайский клуб с 2019 года. В активе 27‑летнего форварда 94 (43 гола + 51 результативная передача) в 251 матче в КХЛ.
— Фу оставил след в истории китайского хоккея: именно он стал автором первого гола сборной Китая в истории ОИ, первого гола в истории «Шанхайских Драконов» в КХЛ и первого гола «Шанхайских Драконов» в Шанхае. Благодарим Паркера за игру в составе «Драконов». Желаем ему удачи в дальнейшей карьере! — говорится в заявлении.