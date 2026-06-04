Нападающий Фу покинул «Шанхайских Драконов» после шести лет в клубе

Нападающий Паркер Фу прекратил сотрудничество с китайскими «Шанхайскими Драконами», сообщает пресс‑служба хоккейного клуба.

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Фу выступал за китайский клуб с 2019 года. В активе 27‑летнего форварда 94 (43 гола + 51 результативная передача) в 251 матче в КХЛ.