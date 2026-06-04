Стала известна зарплата Гальченюка в «Спартаке»

Стала известна зарплата Алекса Гальченюка в «Спартаке». 32-летний форвард ранее подписал контракт на два года с московским клубом.

© Sports.ru

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Гальченюк будет получать 45 млн рублей за сезон. В сделке предусмотрены бонусы, размер которых не уточняется.

В минувшем сезоне нападающий провел 52 матча за «Амур» и набрал 29 (13+16) очков при полезности «плюс 2».