«Каролина» забросила три шайбы за 39 секунд в финале Кубка Стэнли с «Вегасом»

В ночь с 6 на 7 июня проходит третий матч финальной серии Кубка Стэнли сезона-2025/2026 между «Вегасом» Голден Найтс" и «Каролиной Харрикейнз». Встречу принимает стадион «Ти-Мобайл Арена» (Парадайс, США), она началась в 03:00 мск. На момент публикации новости счёт 4:3 в пользу «Вегаса».

© Чемпионат.com

Первый период прошёл без голов, однако во втором подопечные Джона Тортореллы забросили четыре безответных шайбы. Хоккеисты «Каролины» забили трижды в третьем периоде — на все три гола им потребовалось 39 секунд.

Отметим, что счёт в финальной серии между «Вегасом» и «Каролиной» 1-1. Четвёртый матч пройдёт в среду, 10 июня.