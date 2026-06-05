Пас Свечникова помог «Каролине» победить в матче финала Кубка Стэнли

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Вегас Голден Найтс» во втором матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила в Роли и завершилась в овертайме со счетом 4:3.

В составе «Каролины» в основное время отличились Логан Стэнковен, Марк Янковски и Джордан Стаал. Победную шайбу в овертайме на 64-й минуте забросил Сет Джарвис. У «Вегаса» дубль оформил Бретт Хауден, ещн один гол на счету Марка Стоуна.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился голевой передачей. Защитник Александр Никишин нанес один бросок в створ и применил один силовой прием. В составе «Вегаса» результативный пас отдал Иван Барбашев.

Счет в финальной серии до четырех побед стал равным — 1:1. Третий матч противостояния пройдет в Парадайсе в ночь на 7 июня по московскому времени.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.