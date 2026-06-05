Главный тренер СКА высказался о финале ЧМ

Ларионов о финале ЧМ-2026: «Финляндия и Швейцария показали быстрый хоккей, но вопрос не в этом. Мало креатива и творчества, не было изюминки»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о финале ЧМ-2026 по хоккею между сборными Финляндии и Швейцарии (1:0 ОТ).
«Не могу говорить конкретно о турнире. Я видел только финальный матч, до него не видел ни одной игры. По финалу. Естественно, цена ошибки высока, обе команды показали быстрый хоккей. Вопрос не в этом. Было мало креатива, мало творчества. Не было изюминки, которую ты хочешь увидеть», – сказал Ларионов.
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