«Торпедо» подписало контракт с лучшим снайпером «Сочи»

«Торпедо» подписало контракт с форвардом Даниилом Сероухом. Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, контракт с нападающим рассчитан на два сезона.

Сероух — лучший снайпер хоккейного «Сочи» двух последних лет. Воспитанник омского хоккея ярко и результативно заявил о себе в КХЛ после дебюта. В двух предыдущих сезонах нападающий заработал 69 (30+39) очков, из года в год забрасывая чаще, чем кто-либо из одноклубников.

Особую популярность в лиге Даниил получил благодаря выдающемуся достижению в матче с московским «Динамо», в рамках которого он оформил пента-трик, отправив пять шайб в ворота соперника.