Отец Илона Маска назвал Ротенберга лучшим тренером в мире

Предприниматель Эррол Маск, отец американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска, назвал Романа Ротенберга лучшим тренером в мире.

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Вице-президент КХЛ работает со сборной «Россия 25», которая выиграла Кубок Первого канала в декабре 2025 года.

«Могу сказать, что считаю лучшим тренером в мире Романа Ротенберга», – сказал Маск.

С 2022 по 2025 год Ротенберг возглавлял СКА. Под его руководством клуб завоевал Кубок Континента по итогам сезона-2022/23 и дважды выходил в полуфинал Кубка Гагарина.