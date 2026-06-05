Отец Илона Маска назвал Ротенберга лучшим тренером в мире

Предприниматель Эррол Маск, отец американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска, назвал Романа Ротенберга лучшим тренером в мире.
Вице-президент КХЛ работает со сборной «Россия 25», которая выиграла Кубок Первого канала в декабре 2025 года.
«Могу сказать, что считаю лучшим тренером в мире Романа Ротенберга», – сказал Маск.
С 2022 по 2025 год Ротенберг возглавлял СКА. Под его руководством клуб завоевал Кубок Континента по итогам сезона-2022/23 и дважды выходил в полуфинал Кубка Гагарина.
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