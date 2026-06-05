Покинувший ЦСКА защитник перейдет в «Металлург»

Агент Станислав Романов, представляющий интересы защитника Владислава Провольнева, сообщил, что его клиент перейдёт в магнитогорский «Металлург».

«Мы подписали двухлетний контракт с «Металлургом», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее 31-летний хоккеист расторг контракт с ЦСКА по соглашению сторон. Он выступал за армейский клуб с сезона-2021/2022. Всего за команду Владислав провёл 289 матчей, в которых набрал 69 (18+51) очков при показателе полезности «+35». В 2022 и 2023 году он вместе с командой выигрывал Кубок Гагарина.

Всего в КХЛ на счету Провольнева 533 встречи, 38 заброшенных шайб и 80 результативных передач.