Стала известна зарплата Хайруллина в ЦСКА

Марат Хайруллин заключит трехлетний контракт с ЦСКА. По данным издания «Сила спорта», хоккеист будет получать 60 млн рублей за сезон в рамках соглашения. Указанная сумма представляет собой базовую зарплату без учета дополнительных выплат.

Хайруллин переходит в армейский клуб из СКА. В предыдущем сезоне он провел 72 матча и набрал 52 очка, включая 19 голов и 33 передачи. Контракт рассчитан до конца сезона 2028/29.

По информации других источников, общий размер выплат с учетом бонусов может превышать указанную базовую сумму. В условиях контракта предусмотрены премии за достижение определенных показателей.