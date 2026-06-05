Экс-хоккеиста ЦСКА Седова дисквалифицировали на два года за допинг

Экс-защитник ЦСКА Никита Седов сообщил о получении двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Хоккеист был временно отстранен в апреле 2025 года из-за положительной допинг-пробы. На тот момент защитник выступал за армейцев. В августе того же года клуб расторг контракт с игроком.

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«Сегодня завершился длительный и непростой процесс, связанный с моим делом. Всё это время я практически не давал комментариев и не публиковал никаких обновлений, потому что был полностью сосредоточен на том, чтобы собрать все возможные доказательства, пройти необходимые проверки и сделать всё от меня зависящее для установления истины.

С самого начала для меня самым главным было отстоять своё имя и доказать отсутствие умысла. Это был мой главный мотив на протяжении всего процесса. Я знал, что эта история не отражает того, кем я являюсь как спортсмен и как человек. Она не про меня.

Поэтому с первого дня и до последнего заседания я последовательно отстаивал свою позицию и никогда не признавал, что сознательно использовал запрещённые вещества или пытался получить какое-либо преимущество.

Вместе с моей юридической командой была проделана огромная работа. В результате суд установил, что запрещённое вещество попало в мой организм непреднамеренно, и что умысла с моей стороны не было. Для меня это имеет принципиальное значение. Ради этого я боролся всё это время, и именно это нам удалось доказать.

При этом установить конкретный источник попадания вещества не удалось. К сожалению, в подобных обстоятельствах это зачастую невозможно доказать даже при проведении масштабной работы и сборе большого количества материалов.

Согласно действующим правилам, сам факт наличия вещества в организме влечёт за собой санкцию. Поэтому, несмотря на установленное отсутствие умысла, было вынесено решение о двухлетней дисквалификации. Конечно, это тяжёлое решение для меня. Но самым важным было и остаётся то, что моё имя было отстояно. Я честен перед собой, своими близкими, партнёрами по команде, болельщиками и всеми людьми.

Я благодарен своей юридической команде, семье, друзьям, партнёрам по команде и всем, кто поддерживал меня на протяжении этого пути. Ваша поддержка помогала мне двигаться вперед даже в самые непростые моменты.

Я принимаю это решение и буду двигаться дальше. Этот этап не определяет меня как человека и спортсмена. Он станет ещё одним испытанием, которое я пройду. Спасибо всем, кто был рядом", — написал Седов на своей странице в социальной сети.