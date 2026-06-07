«Вегас» нанес поражение «Каролине» в матче финала Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» победил «Каролина Харрикейнз» в домашнем матче финальной серии Кубка Стэнли. Основное время встречи в Парадайсе завершилось со счетом 4:4. Нападающий «Вегаса» Митчелл Марнер оформил хет‑трик, забив три гола подряд во втором периоде.

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Один гол на счету форварда «Вегаса» Томаша Гертла. У «Каролины» отличились Джордан Мартинук, Тэйлор Холл, Джордан Стаал и российский нападающий Андрей Свечников.

«Харрикейнз» отыгрались со счета 0:4 по ходу третьего периода, забив три шайбы за 39 секунд, а последующий гол Свечникова в большинстве позволил перевести игру в овертайм. Во втором овертайме гол Ши Теодора принес победу «Вегасу» с итоговым счетом 5:4. У Свечникова 9 (4+5) очков в 16 играх текущего плей‑офф.

Счет в серии до четырех побед — 2:1 в пользу «Вегаса». Четвертый матч состоится в Парадайсе во вторник. НХЛ.

Плей-офф «Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 5:4 (0:0, 4:0, 0:4, 1:0)

Голы: Гертл, 30:26 (бол.). Марнер, 30:40, 34:32, 36:52. Теодор. — Мартинук, 47:03. Холл, 47:29. Стаал, 47:42. Свечников, 58:18 (бол.).