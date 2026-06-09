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«Торонто» рассматривает около 5 кандидатов на пост главного тренера. Клуб проведет с ними очные встречи на этой неделе (Пьер ЛеБрюн)

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Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн заявил, что «Торонто» сократил список претендентов на пост главного тренера до пяти человек.

«Торонто» сократил список претендентов на пост главного тренера
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Ранее сообщалось, что канадский клуб провел переговоры с более чем 20 кандидатами.

«На этой неделе в рамках процесса поиска нового главного тренера «Торонто» начинаются очные собеседования. Это второй этап. Предполагается, что в нем примут участие около пяти кандидатов», – заявил ЛеБрюн.
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