«Торонто» рассматривает около 5 кандидатов на пост главного тренера. Клуб проведет с ними очные встречи на этой неделе (Пьер ЛеБрюн)
Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн заявил, что «Торонто» сократил список претендентов на пост главного тренера до пяти человек.
Ранее сообщалось, что канадский клуб провел переговоры с более чем 20 кандидатами.
«На этой неделе в рамках процесса поиска нового главного тренера «Торонто» начинаются очные собеседования. Это второй этап. Предполагается, что в нем примут участие около пяти кандидатов», – заявил ЛеБрюн.
«Реал» может подписать Шлоттербека, защитник «Боруссии» нравится Моуринью. Трансфер может обойтись в 50-60 млн евро без учета бонусов (Bild)
«Торонто» рассматривает около 5 кандидатов на пост главного тренера. Клуб проведет с ними очные встречи на этой неделе (Пьер ЛеБрюн)
Иван Чишкала: «У меня всегда было понимание: война – это плохо. При этом сейчас я понимаю, что причины конфликтов очень глубокие»
«Реал» может подписать Шлоттербека, защитник «Боруссии» нравится Моуринью. Трансфер может обойтись в 50-60 млн евро без учета бонусов (Bild)
«Торонто» рассматривает около 5 кандидатов на пост главного тренера. Клуб проведет с ними очные встречи на этой неделе (Пьер ЛеБрюн)
Иван Чишкала: «У меня всегда было понимание: война – это плохо. При этом сейчас я понимаю, что причины конфликтов очень глубокие»