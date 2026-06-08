«Амур» представил тренерский штаб на следующий сезон

«Амур» сформировал тренерский штаб на следующий сезон Фонбет Чемпионата КХЛ.

Ранее стало известно, что главным тренером команды останется Александр Андриевский, на должность старшего тренера назначен Павел Десятков, а Яков Рылов продолжит работу в качестве тренера защитников.

Сегодня были названы имена остальных сотрудников штаба.

На позицию тренера вратарей клуба из Хабаровска вернулся Олег Филимонов, в прошлом сезоне занимавший должностью генерального менеджера.

Кроме того, в штаб вошли Денис Богданов – тренер по физической подготовке, Станислав Басов – видеотренер, Михаил Ждахин – видеоаналитик.