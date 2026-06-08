«Амур» представил тренерский штаб на следующий сезон

«Амур» сформировал тренерский штаб на сезон-2026/27. Бывший генменеджер Филимонов вернулся к роли тренера вратарей
«Амур» сформировал тренерский штаб на следующий сезон Фонбет Чемпионата КХЛ.
Ранее стало известно, что главным тренером команды останется Александр Андриевский, на должность старшего тренера назначен Павел Десятков, а Яков Рылов продолжит работу в качестве тренера защитников.
Сегодня были названы имена остальных сотрудников штаба.
На позицию тренера вратарей клуба из Хабаровска вернулся Олег Филимонов, в прошлом сезоне занимавший должностью генерального менеджера.
Кроме того, в штаб вошли Денис Богданов – тренер по физической подготовке, Станислав Басов – видеотренер, Михаил Ждахин – видеоаналитик.
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Хенкель подпишет контракт с московским «Динамо» на год. Зарплата – 17 млн рублей («СЭ»)
«Амур» подписал Алексея Василевского. Контракт с экс-защитником «Салавата» – на год
Голенков и Мелкадзе в шорт-листе «Спартака» на случай неудачи с Воробьевым, посредники предлагают Дзюбу, Чалова, Онугху. Клуб готов рассмотреть продажу Угальде и Ливая (Metaratings.ru)