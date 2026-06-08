«Раньше ошибки были критичны». Форвард СКА Короткий — о штабах Ларионова и Ротенберга

Форвард СКА Матвей Короткий высказался о разнице в подходах тренерских штабов Игоря Ларионова и Романа Ротенберга, который работал в армейском клубе ранее.

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– Что помогло вам так хорошо начать сезон?

– Меня поставили в молодое звено к Полякову и Дишковскому, потом ещё подключился Романов. Тренеры нам доверяли: давали играть и ошибаться, при этом мы старались сразу исправить допущенные ошибки. Такой подход помогал всей команде. Поэтому выделю доверие, исполнительское мастерство и страсть на льду.

– Цена ошибки сильно изменилась по сравнению с предыдущим сезоном?

– Не столько цена ошибки, сколько подход к ней. В СКА все осознали, что можно ошибиться, но важно правильно воспринять это. До этого сезона ошибки были критичны, их просто нельзя было допускать. Я не могу сказать, что тренерский штаб Ларионова нас совсем не ругал за косяки. Если они повторялись, то игрока могли «посадить» – так происходит во всех командах.

– Что ещё изменилось в СКА после смены тренерского штаба?

– Мы стали больше играть в пас, часто действуем по схеме «отдал – открылся – получил – бросил», — цитирует Короткого сайт КХЛ.