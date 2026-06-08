Защитник Хенкель подпишет контракт с московским «Динамо»

Хенкель подпишет контракт с московским «Динамо» на год. Зарплата – 17 млн рублей («СЭ»)
30-летний защитник Кристиан Хенкель подпишет однолетний контракт с московским «Динамо».
По информации «Спорт-Экспресса», зарплата хоккеиста составит 17 миллионов рублей.
Прошлые два сезона белорусский игрок провел в составе минского «Динамо».
В минувшем сезоне Хенкель набрал 4 (1+3) очка при полезности «минус 5» в 60 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 12:56.
В плей-офф защитник сыграл две игры и не сделал результативных действий при полезности «0». Среднее игровое время – 6:15.
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