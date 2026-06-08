IIHF утвердила состав групп на ЧМ‑2027 в Германии

Международная федерация хоккея утвердила состав групп на чемпионат мира 2027 года.

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Турнир пройдет в Германии с 14 по 30 мая. Чемпионат мира примут два города: Мангейм и Дюссельдорф.

Группа А: Швейцария, Финляндия, Швеция, Германия, Латвия, Австрия, Словения, Украина.

Группа B: Канада, США, Чехия, Словакия, Дания, Норвегия, Казахстан, Венгрия.

Сборная России пропустит шестой чемпионат мира подряд.

Ранее дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона‑2026/27. Глава федерации Люк Тардиф сообщил, что вопрос допуска российских хоккеистов будет обсуждаться на конгрессе IIHF в сентябре. Сборная России пропустила Олимпиаду в Италии и пять чемпионатов мира.