«Амур» подписал экс-защитника «Салавата»

«Амур» подписал контракт с 33-летним защитником Алексеем Василевским.

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Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.

Предыдущие три сезона игрок провел в составе «Салавата Юлаева».

В минувшем сезоне Василевский сыграл 50 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 7 (3+4) очков при полезности «0». Среднее игровое время – 15:20.

В плей-офф в его активе 2 передачи в 10 играх при полезности «плюс 2». Среднее игровое время – 18:30.