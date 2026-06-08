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«Амур» подписал Алексея Василевского. Контракт с экс-защитником «Салавата» – на год

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«Амур» подписал контракт с 33-летним защитником Алексеем Василевским.

«Амур» подписал экс-защитника «Салавата»
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Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.

Предыдущие три сезона игрок провел в составе «Салавата Юлаева».

В минувшем сезоне Василевский сыграл 50 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 7 (3+4) очков при полезности «0». Среднее игровое время – 15:20.

В плей-офф в его активе 2 передачи в 10 играх при полезности «плюс 2». Среднее игровое время – 18:30.

«Алексей Василевский – это настоящий боец, специалист по игре в меньшинстве и блокированным броскам. Опять же мы учитывали его человеческие качества, потенциальную лидерскую роль в раздевалке и способность позитивно влиять на коллектив. Обратили внимание и на то, что за 14 сезонов в КХЛ Алексей выступал лишь за два клуба. Это многое говорит о его отношении к командам, в которых он играет. Этим подписанием мы однозначно усиливаем нашу спецбригаду меньшинства и добавляем в состав опыт и характер», – сказал генеральный менеджер «Амура» Никита Точицкий.
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