«Амур» подписал экс-защитника «Салавата»

«Амур» подписал контракт с 33-летним защитником Алексеем Василевским.
Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.
Предыдущие три сезона игрок провел в составе «Салавата Юлаева».
В минувшем сезоне Василевский сыграл 50 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 7 (3+4) очков при полезности «0». Среднее игровое время – 15:20.
В плей-офф в его активе 2 передачи в 10 играх при полезности «плюс 2». Среднее игровое время – 18:30.
«Алексей Василевский – это настоящий боец, специалист по игре в меньшинстве и блокированным броскам. Опять же мы учитывали его человеческие качества, потенциальную лидерскую роль в раздевалке и способность позитивно влиять на коллектив. Обратили внимание и на то, что за 14 сезонов в КХЛ Алексей выступал лишь за два клуба. Это многое говорит о его отношении к командам, в которых он играет. Этим подписанием мы однозначно усиливаем нашу спецбригаду меньшинства и добавляем в состав опыт и характер», – сказал генеральный менеджер «Амура» Никита Точицкий.
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Хенкель подпишет контракт с московским «Динамо» на год. Зарплата – 17 млн рублей («СЭ»)
«Амур» подписал Алексея Василевского. Контракт с экс-защитником «Салавата» – на год
Голенков и Мелкадзе в шорт-листе «Спартака» на случай неудачи с Воробьевым, посредники предлагают Дзюбу, Чалова, Онугху. Клуб готов рассмотреть продажу Угальде и Ливая (Metaratings.ru)